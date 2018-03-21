«Ростелеком» готовится к продаже здания Центрального телеграфа

"Мы вместе с ведущими акционерами, нашими партнерами — компанией «Центральный телеграф» — сейчас занимаемся реализацией этого проекта. С точки зрения самого объекта недвижимости это довольно сложно, есть много владельцев (в том числе государство — прим. ТАСС). Поэтому подготовка к потенциальной продаже или инвестиционному проекту требует больших усилий и взаимодействия с большим количеством участников", — сказал он.

"Сегодня рано говорить о том, что уже в 2018 году что-то произойдет.

Это проект не 2018 года", — уточнил он. По словам Осеевского, работа по этому проекту идет. «Надо помнить, что это объект культурного наследия, он требует к себе очень щепетильного отношения, соответствующих архитектуных решений, которые требуется согласовывать с властями Москвы . Мы хотим реализовать этот проект очень и очень качественно», — подчеркнул он.

О том, что «Ростелеком» решил разделить компанию «Центральный телеграф» на операционное подразделение и недвижимость, стало известно в октябре 2017 года. Операционная компания будет присоединена к макрорегиону «Центр» «Ростелекома», а здание Центрального телеграфа может быть продано.