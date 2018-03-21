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Ростелеком, Сколково и Nokia запустили первую в России открытую опытную зону 5G
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Ростелеком, Сколково и Nokia запустили первую в России открытую опытную зону 5G 

Ferra.ru 1 час назад
Ростелеком, Nokia и Фонд «Сколково» объявили о запуске первой в России открытой опытной зоны сети 5G. Она развёрнута на территории центра «Сколково».
Компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой продуктов, применяемых в сетях 5G могут подать заявку и принять участие в совместном тестировании оборудования и решений на площадке опытной зоны.
Как планируют компании, опытная зона позволит показать перспективы новейших технологий связи на основе 5G для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики. Ростелеком проведет исследование возможности использования отдельных участков полос радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц.
На церемонии запуска было продемонстрировано применение оборудования сетей связи нового поколения на экране 4К-телевизора, контент на который передавался с помощью 5G-модема. Наибольшую эффективность в части скорости передачи данных и времени отклика показало использование решения, предусматривающего агрегацию полос частот в диапазонах 1800 МГц и 3,5 ГГц, реализованное на абонентском терминале Qualcomm Snapdragon 845.
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