Мурат Кумпилов принял участие в заседании Госсовета-Хасэ РА

По информации министра внутренних дел по РА Владимира Алая, в прошлом году удалось снизить общий уровень преступности на 13,5%, тяжких и особо тяжких преступлений на 5,6%. Число нераскрытых преступлений уменьшилось на 26,4%. Вместе с тем, за отчетный период отмечен рост несовершеннолетней преступности на 11,7% — было расследовано 133 преступления. Также отмечен рост ДТП на 11,3%.

В ходе заседания заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв обратился с предложением к руководству МВД по РА об усилении контроля за большегрузным транспортом, который из-за реконструкции федеральной трассы вблизи п. Энем пользуется в качестве объезда не предназначенной для этого дамбой возле аула Тахтамукай. Также приходят в негодность и внутрипоселковые дороги, на ремонт которых вложены средства регионального бюджета. Владимир Алай проинформировал, что по данной проблеме он лично выезжал на место и поставил соответствующие задачи перед руководством ГИБДД . Ситуация в ближайшее время должна измениться в лучшую сторону, сообщает пресс-служба главы РА.

Глава Адыгеи отметил оперативность руководства МВД по РА в данном вопросе и рекомендовал ведомству усилить работу по ряду направлений совместно с депутатами Госсовета-Хасэ РА.

«Считаю, что представители депутатского корпуса должны проявлять больше инициатив и активнее участвовать в работе комиссий по противодействию незаконному обороту наркотиков и обеспечению безопасности дорожного движения. При решении проблемных вопросов важно не забывать и эффективно использовать такой инструмент, как депутатский запрос», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики также акцентировал внимание на том, что депутаты могут существенно влиять на решение широкого спектра проблем. Зная изнутри ситуацию в избирательных округах, представители народа имеют возможность заранее реагировать на серьезные вопросы и обозначать их перед органами государственной власти, наделенными соответствующими полномочиями.