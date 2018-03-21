Оформить за 15 дней: маткапитал прогрессирует для удобства родителей

Сокращение сроков назначения материнского капитала до 15 дней является техническим решением — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов

Маткапитал продолжит сохраняться в России

Другой вопрос, такое решение со стороны Министерства труда и социальной защиты РФ и лично главы ведомства Максима Топилина свидетельствует о том, что этот финансовый инструмент продолжит сохраняться в России, несмотря на то, что его существование подвергается активной критике со стороны Министерства финансов РФ и многих российских экспертов.

«Вокруг материнского капитала не было спокойно никогда, даже в тот период, когда его в качестве инструмента предложил министр здравоохранения и социального развития РФ Михаил Зурабов », — констатирует Сафонов.

Минфин РФ тогда выступал против, поскольку в ведомстве считали, что введение материнского капитала приведет к большим расходам федерального бюджета. В тот период времени, когда был введен этот инструмент, в правительстве РФ было консенсусное решение, что маткапитал будет предоставлен заявителю после истечения определенного периода времени.

«Тогда по договоренности с Минфином считалось, что эти обязательства будут носить долгосрочный характер — либо женщина получит эти средства на пенсию, либо они будут потрачены на ее учебу или улучшение жилищных условий детей. В общем, предполагалось, что живые деньги поступят заявителю в отдаленной перспективе», — заключает Сафонов.

Маткапитал вводился в рамках стабильной экономики

Потом порядок маткапитала начал претерпевать определенные изменения, причем связано это было с тем обстоятельством, что дополнительных источников по борьбе с бедностью кроме использования данных финансовых средств попросту не было.

«Поэтому новый компромисс здесь заключался в том, что из материнского капитала бедные семьи будут средства для каких-то их срочных нужд. Это и уход за ребенком, это и детские дошкольные учреждения, и проведение операций и прочее в этом духе. В общем, оба этих решения базировались на компромиссе с российским Минфином», — резюмирует Сафонов.

Другой вопрос, что данные решения принимались, когда отечественная экономика еще находилась в нормальном состоянии и не имела тех проблем, связанных с дефицитом федерального бюджета, которые у нее существуют сегодня.

«Из-за этого не стоит удивляться тому, что Минфин в настоящее время хочет прекратить эту программу, причем насчет этого была очень живая дискуссия в прошлом году, когда был поднят вопрос о продлении маткапитала. Тогда много экспертов — прежде всего, из ВШЭ РАНХиГС , выступали за то, что потребности в этой программе больше нет», — констатирует Сафонов.

Маткапитал является определенной социальной гарантией

Основным тезисом противников материнского капитала было то обстоятельство, что эта программа не решает главную свою задачу, а именно повышение рождаемости в России, вследствие чего, ее продолжение не имеет практического смысла.

«На практике это очень спорное утверждение по той простой причине, что коллеги рассматривали маткапитал в качестве единовременной платы за рожденного ребенка. Между тем, маткапитал играет серьезную роль в том плане, что выдает семье хоть какое-то количество денег на черный день в рамках воспитания второго ребенка», — заключает Сафонов.

Это своеобразная гарантия того, что семья не впадет в полную нищету, и это очень важно, учитывая то обстоятельство, что расходы на ребенка начинаются и заканчиваются не в тот момент, когда он родился, а до его 18 лет, а то и значительно дольше.

«Перед нами одна из самых больших проблем современного мира, из-за чего сейчас и упала рождаемость во всех развитых странах. Просто ребенка воспитывать достаточно дорого, что также ведет к тому, что женщина на время уходит с рынка труда, а также теряет многие свои карьерные перспективы», — резюмирует Сафонов.

Маткапитал не является универсальным средством по стимулированию рождаемости

Например, несколько лет назад австралийцы делали исследование, которое показало, что нормальное воспитание ребенка в этой стране обходится родителям где-то в 1 млн австралийских долларов. В России, конечно, работают другие цифры, но для воспитания двух детей в нашей стране семья должна иметь порядка 30 тысяч рублей в месяц.

«Это нужно для обеспечения самых необходимых потребностей ребенка — соответственно, в год это 360 тысяч рублей, на фоне чего материальный капитал смотрится весьма скромно, учитывая динамику 20 лет», — констатирует Сафонов.

По словам Александра Львовича, тот факт, что государство пытается поддерживать качество жизни семей с помощью данного инструмента — это положительный момент, несмотря на всю существующую критику со стороны Минфина.

«Минфин тут либо торгуется, либо активно критикует материнский капитал, причем следствием данной политики уже стало решение о том, что индексация подобных выплат в России проводиться пока не будет. Это снизило покупательную способность таких выплат по сравнению с их изначальными финансовыми значениями», — заключает Сафонов.

Другой вопрос, что маткапитал не решает большинство проблем, поэтому гораздо эффективней создавать доступ семьям к бесплатным социальным услугам, а также к льготной покупке жилплощади.

«Именно на это маткапитал изначально и был рассчитан, но в процессе его назначение было расширено. Поэтому здесь возникает вопрос, а что более эффективно — поддерживать его сумму или развивать другие программы», — резюмирует Сафонов.