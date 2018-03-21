Дочь домработницы украла у богатой москвички драгоценности и сдала их в ломбард

Полиция провела проверку и нашла вероятную похитительницу золотых часов и колец из квартиры в Пресненском районе Москвы . Ей оказалась 17‐летняя дочь домработницы, которая помогала маме убирать дом богатых клиентов, сообщили в пресс‐службе МВД по столице.

Выяснилось, что девушка бывала в квартире с 24 февраля по 7 марта. По данным полицейских, в один из этих дней она открыла шкатулку на комоде в спальне и забрала часы в корпусе из розового золота, с коричневым кожаным атласным ремешком стоимостью 1,3 миллиона рублей, серьги из белого золота с длинными бриллиантами, два золотых кольца с бриллиантами и золотое кольцо с сапфирами и бриллиантами.

Задержать злоумышленницу удалось 13 марта. К тому времени она успела сдать часть награбленных вещей в ломбард. Против девушки завели уголовное дело по статье кража.

Драгоценности пропали из квартиры в жилом доме на улице Трехгорный вал. Прежде чем найти воровку, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев, оставленные рядом с местом, где была исчезнувшая шкатулка.