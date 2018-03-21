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Дочь домработницы украла у богатой москвички драгоценности и сдала их в ломбард
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Дочь домработницы украла у богатой москвички драгоценности и сдала их в ломбард 

360tv.ru 1 час назад
Полиция провела проверку и нашла вероятную похитительницу золотых часов и колец из квартиры в Пресненском районе Москвы. Ей оказалась 17‐летняя дочь домработницы, которая помогала маме убирать дом богатых клиентов, сообщили в пресс‐службе МВД по столице.
Выяснилось, что девушка бывала в квартире с 24 февраля по 7 марта. По данным полицейских, в один из этих дней она открыла шкатулку на комоде в спальне и забрала часы в корпусе из розового золота, с коричневым кожаным атласным ремешком стоимостью 1,3 миллиона рублей, серьги из белого золота с длинными бриллиантами, два золотых кольца с бриллиантами и золотое кольцо с сапфирами и бриллиантами.
Задержать злоумышленницу удалось 13 марта. К тому времени она успела сдать часть награбленных вещей в ломбард. Против девушки завели уголовное дело по статье кража.
Драгоценности пропали из квартиры в жилом доме на улице Трехгорный вал. Прежде чем найти воровку, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев, оставленные рядом с местом, где была исчезнувшая шкатулка.
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