В губернии идет сбор предложений по созданию системы комплексной реабилитации инвалидов

"Все знают о реализации федеральной программы «Доступная среда», которая направлена на формирование пространства, в котором мы живем и работаем, — поясняет врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова . — Теперь в этой федеральной программе появилась подпрограмма — развитие комплексной реабилитации инвалидов. Это внедрение технологий и методик в реабилитацию людей с инвалидностью, совершенствование нормативно-правового регулирования и межведомственного взаимодействия. И самое главное — повышение качества данного вида услуг и обеспечение доступности реабилитационной помощи гражданам. Федеральное министерство труда и социальной защиты дало старт приему заявок от регионов, и до 1 мая мы должны представить полный пакет документов по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов".

Всем известно, что люди с инвалидностью нуждаются в реабилитации, и у нас в области для этого созданы подготовительные механизмы. Например, бюро медико-социальной экспертизы, медицинское или педагогическое сообщество понимают, какую работу надо проводить с конкретным человеком, и готовят индивидуальные программы реабилитации. Необходим следующий шаг — создание базы, где будет осуществляться реабилитация. В каждом ведомстве есть свое направление. Например, в спортивной отрасли могут быть созданы секции для людей с ОВЗ. В системе образования — инклюзия для тех детей с инвалидностью, которые могут приходить на занятия в школы, но должны быть созданы условия для дистанционных и индивидуальных занятий. В системе социальной защиты нужно понимать, как будет происходить социальное сопровождение самих людей с ОВЗ, а если говорить о детях, то семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

"У нас достаточно много реабилитационных центров и для детей, и для взрослых, продолжает Марина Антимонова. — И сейчас там две основные проблемы. Во-первых, нам нужно совершенствовать технологии и методики нашей работы, использовать достижения медицинской, психологической науки, применять новые формы работы для обеспечения максимального охвата людей этими услугами. Во-вторых, посещая наши реабилитационные центры для людей с инвалидностью, вы могли обратить внимание, что материально-техническая база учреждений серьезно устарела. Большинство таких учреждений размещены в зданиях, которые не были спроектированы под нужды людей с инвалидностью, в них сложно реализуется принцип безбарьерности. Эти две проблемы нуждаются в особом внимании и мы рассчитываем, что в программе эти разделы будут предусмотрены".

Замминистра социально-демографической и семейной политики Оксана Низовцева сообщила, что целевая аудитория программы достаточно широка: более 230 тысяч жителей Самарской области на 1 января 2018 года имеют статус инвалидов, сюда можно добавить примерно 17 тыс. детей, нуждающихся в предоставлении услуг реабилитации.

"Основные принципы системы реабилитации — межведомственное взаимодействие, преемственность, непрерывность и доступность информационных услуг для различных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, — объясняет Оксана Низовцева. — Федеральным министерством труда и социальной защиты уже отработана примерная схема реализации мероприятий программы". В качестве примера был представлена модель КЦСОН (комплексный центр социального обслуживания населения), которые были созданы во всех муниципалитетах губернии.

Замминистра подробно рассказала о перечне мероприятий новой программы, для которой придется разработать 16 региональных и отраслевых нормативно-правовых актов, создать единую региональную информационную систему и удобные для людей электронные сервисы. Чтобы собрать все предложения и сформировать пакет документов, все члены рабочей группы, все министерства и ведомства, все организации должны ознакомиться с проектом и продумать свои предложения для участия. Вся информация по проекту будет размещена на сайте регионального Минсоцдемографии.

Замруководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Денис Шевченко рассказал об отсутствии единой централизованной системы передачи данных от одного ведомства к другому. На поэтапное создание и развитие этой системы департаменту дали три года. На первом этапе будет разработан порядок, состав информации и принципы ее передачи. Кроме того, на заседании межведомственной рабочей группы совместно с представителями общественных организаций обсудили вопросы социальной интеграции и адаптации детей и молодых инвалидов с ментальными нарушениями, а также вопросы раннего вмешательства.

"Если мы сможем реализовывать эти подходы раннего вмешательства, то мы сможем повлиять и на количество людей с инвалидностью, например, предотвратить появление инвалидизирующих заболеваний детей, — уточняет Марина Антимонова. — А если инвалидность все-таки будет, мы сможем межведомственно отработать подходы, которые позволят улучшить качество жизни таких ребят. Для них будут доступны и образование, и спорт, и культура, и будет полноценная жизнь".