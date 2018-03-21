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ФГК осуществила экспериментальную перевозку зерна в полувагонах
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ФГК осуществила экспериментальную перевозку зерна в полувагонах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочернее общество ОАО «РЖД») реализовало экспериментальную перевозку зерна насыпью в полувагонах. Опытная отправка осуществлена со станции Профинтерн Южно-Уральской железной дороги на станцию Ейск Северо-Кавказской железной дороги, сообщает пресс-служба компании. По словам генерального директора ФГК Алексея Тайчера, компания разработала альтернативу перевозкам в зерновозах в условиях рекордного урожая зерна в России и дефицита специализированного подвижного состава.
"На базе Челябинского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК» совместно с ТЦФТО Южно-Уральской железной дороги разработан новый способ транспортировки зерна в универсальном подвижном составе. Рассматривались варианты перевозки в модифицированных крытых вагонах, но они не подтвердили свою эффективность. «Федеральная грузовая компания» стала первым оператором, осуществившим перевозку зерна насыпью в полувагонах. На начальном этапе мы планируем ежемесячно отправлять порядка 100 вагонов, а в дальнейшем рассматриваем перевозки из регионов с наиболее высокой урожайностью зерна", — отметил Алексей Тайчер.
Он также подчеркнул, что компания решает задачи по обеспечению социальных перевозок, предлагая альтернативные решения в условиях дефицита универсального и специализированного подвижного состава. Ранее ФГК уже осуществила перевозки щебня и продукции ЖБИ на платформах.
АО «Федеральная грузовая компания» является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании АО «ФГК» насчитывает 136 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 20.03.2017 года).
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