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«Русгидро» разрабатывает программу строительства малых ГЭС на горных реках Кавказа
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«Русгидро» разрабатывает программу строительства малых ГЭС на горных реках Кавказа 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Компания «Русгидро» разрабатывает программу строительства малых ГЭС на горных реках Северного Кавказа. Об этом в среду сообщил генеральный директор ПАО «Русгидро» Николай Шульгинов журналистам во время рабочей поездки в Северную Осетию.
"У нас на выходе программа строительства малых ГЭС, в том числе будем учитывать при его формировании целесообразность строительства малых ГЭС в республике Северная Осетия — Алания", — сказал Шульгинов.
По его словам, в настоящее время необходимо пока модернизировать действующие ГЭС, и делать это вместе с работами по строительству малых гидроэлектростанций.
"Нам нужно модернизировать еще действующие ГЭС, это тоже затратная статья. Поэтому мы еще выполним модернизацию и будем в комплексе смотреть по источникам финансирования. Будем заниматься и тем и другим", — сказал он.
Сроки реализации программы гендиректор компании не уточнил.
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