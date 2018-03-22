Клинику Омска обвиняют в развитии септического шока у пациентки

Омске завершилось расследование дела в отношении директора и врача‐невролога ООО «Медицинский центр „Сколиоз‐диагностика“. Как сообщил портал Gorod55.ru, данных лиц обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следователей, в 2012 году

74-летняя

жительница Омска обратилась в эту клинику с жалобами на боли в суставах. Несмотря на имеющиеся у пациентки противопоказания, врач назначил ей курс процедур внутритканевой электростимуляции.

Также в процессе лечения женщине делали инъекции, которые усугубили состояние ее здоровья. У нее начались

гнойно-воспалительные

процессы в области левого плечевого сустава. Все это закончилось для пожилой женщины сепсисом и септическим шоком.

В ходе расследования уголовного дела провели четыре

судебно-медицинских

экспертизы. Также оказалось, что клиника не имела нужной лицензии на осуществление соответствующей деятельности, а в ходе процедуры не обеспечивались стерильные условия. При этом у врача-невролога

не было необходимого образования.

В настоящее время по делу утверждается обвинительное заключение. После его передадут в суд для рассмотрения по существу.