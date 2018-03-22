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Клинику Омска обвиняют в развитии септического шока у пациентки
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Клинику Омска обвиняют в развитии септического шока у пациентки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ОмскПресс
В Омске завершилось расследование дела в отношении директора и врача‐невролога ООО «Медицинский центр „Сколиоз‐диагностика“. Как сообщил портал Gorod55.ru, данных лиц обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.
По версии следователей, в 2012 году
74-летняя
жительница Омска обратилась в эту клинику с жалобами на боли в суставах. Несмотря на имеющиеся у пациентки противопоказания, врач назначил ей курс процедур внутритканевой электростимуляции.
Также в процессе лечения женщине делали инъекции, которые усугубили состояние ее здоровья. У нее начались
гнойно-воспалительные
процессы в области левого плечевого сустава. Все это закончилось для пожилой женщины сепсисом и септическим шоком.
В ходе расследования уголовного дела провели четыре
судебно-медицинских
экспертизы. Также оказалось, что клиника не имела нужной лицензии на осуществление соответствующей деятельности, а в ходе процедуры не обеспечивались стерильные условия. При этом у  врача-невролога
не было необходимого образования.
В настоящее время по делу утверждается обвинительное заключение. После его передадут в суд для рассмотрения по существу.
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 Ещё 2 источника 
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