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Мини-фестиваль «Финляндия: и это все о ней» прошел в библиотеке имени Некрасова
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Мини-фестиваль «Финляндия: и это все о ней» прошел в библиотеке имени Некрасова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Он состоялся в рамках проекта «Информатека путешествий и приключений».
Главный библиотекарь учреждения Алла Соколова сообщила, что на мероприятии прошел мастер-класс по финскому языку — одному из сложнейших в Европе.
Кроме того, гости поговорили о культуре и образовании в Финляндии, вспомнили известную писательницу Туве Янссон и персонажей из ее произведений.
— Мне очень приятно, что люди посещают наши мини-фестивали. В этот раз пришло около 60 человек. Вступительную речь произнес пресс-атташе финского посольства Танели Добровольски. Он занятой человек, мы думали, что он скажет слово и уйдет, но он остался до самого конца и поучаствовал в конкурсах, — рассказала Алла Соколова.
Отметим, что на фестивале работал сурдопереводчик. На встречу пришло около 20 человек с проблемами со слухом. Один из них — Юрий Ионов — поделился своими воспоминаниями о путешествии по Финляндии в советское время.
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