Мини-фестиваль «Финляндия: и это все о ней» прошел в библиотеке имени Некрасова

Он состоялся в рамках проекта «Информатека путешествий и приключений».

Главный библиотекарь учреждения Алла Соколова сообщила, что на мероприятии прошел мастер-класс по финскому языку — одному из сложнейших в Европе.

Кроме того, гости поговорили о культуре и образовании в Финляндии , вспомнили известную писательницу Туве Янссон и персонажей из ее произведений.

— Мне очень приятно, что люди посещают наши мини-фестивали. В этот раз пришло около 60 человек. Вступительную речь произнес пресс-атташе финского посольства Танели Добровольски. Он занятой человек, мы думали, что он скажет слово и уйдет, но он остался до самого конца и поучаствовал в конкурсах, — рассказала Алла Соколова.

Отметим, что на фестивале работал сурдопереводчик. На встречу пришло около 20 человек с проблемами со слухом. Один из них — Юрий Ионов — поделился своими воспоминаниями о путешествии по Финляндии в советское время.