Стать успешным видеоблогером помогут в Черемушках 

В центре «Малого бизнеса Москвы», который находится в районе Черемушки, на улице Каховка, дом 37, строение 1, завтра пройдет бесплатный семинар для предпринимателей, во время которого начинающим бизнесменам расскажут, как увеличить продажи с помощью видеороликов.
«28 миллионов рублей заработал только за полгода в 2017 году самый успешный видеоблогер России. Хотите больше? Учитесь видеомаркетингу на YouTube!», — передают организаторы. Уточняется, что видеомаркетолог, специалист по видеоконтенту на платформе YouTube, таргетолог Дмитрий Гурьянов расскажет о том, как получить продажи с помощью видеомаркетинга и как адаптировать продающее видео под целевую аудиторию.
Информация об этом и других тренингах размещена на официальном сайте Малого бизнеса Москвы http://mbm.ru. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Телефон для справок: 8 (495) 276-24-15. Начало занятия назначено на 13:00.