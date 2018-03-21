Совфед озвучил ближайшее повышение пенсии

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пенсии, индексация которой запланирована на апрель 2018 года. Информацию подтвердил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский , сообщил сайт «Экономика сегодня».

Повышение пенсии в размере 3% коснется только тех, кто не получает страховые выплаты. Совет Федерации займется корректировкой бюджета, чтобы в назначенный срок выполнить поручение Владимира Путина.