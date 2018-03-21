Завершены восстановительные работы на четырех объектах ансамбля Толгского монастыря

В прошлом году на четырех объектах ансамбля Толгского монастыря были выполнены восстановительные работы. Их результаты сегодня обсудили на выездном совещании, организованном региональным департаментом охраны объектов культурного наследия.

— Работы на данном объекте федерального значения выполнялись благодаря усилиям попечительского совета Толгского монастыря, — отметил директор департамента Дмитрий Турбин. — Все сделано на высшем уровне, в соответствии с выданными нами разрешениями.

Проведен ремонт кровли на двух башнях Святых ворот и церкви Николая Чудотворца, а также на Никольском корпусе. Все работы приняты.

— До начала ремонта часть конструкций не соответствовала нормативам по снеговой нагрузке, на чердаке была обнаружена гниль на деревянных конструкциях, — рассказал ведущий архитектор-реставратор ООО «НПО „Стройреставрация“ Вячеслав Сафронов. — Проблема была в том, что все трубы, в том числе и вентиляционные, выходили на чердак. В ходе ремонта установили трубы с дымниками. Работы велись 11 месяцев. Теперь вся вентиляция выходит на улицу, что очень важно для сохранения объекта.

Специалисты также оборудовали на кровле так называемый вынос. Это не позволит осадкам разрушать фасад.

— Все ремонтные работы на ансамбле Толгского монастыря проводились по современным немецким технологиям, — сообщил директор ООО „АСК-Альянс“ Александр Батаев . — Мы установили водосточную трубу с аварийным переливом, а кровлю и водосточные трубы выполнили из меди, так как это более качественный и износостойкий материал.