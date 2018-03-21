Ещё
Завершены восстановительные работы на четырех объектах ансамбля Толгского монастыря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершены восстановительные работы на четырех объектах ансамбля Толгского монастыря 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В прошлом году на четырех объектах ансамбля Толгского монастыря были выполнены восстановительные работы. Их результаты сегодня обсудили на выездном совещании, организованном региональным департаментом охраны объектов культурного наследия.
— Работы на данном объекте федерального значения выполнялись благодаря усилиям попечительского совета Толгского монастыря, — отметил директор департамента Дмитрий Турбин. — Все сделано на высшем уровне, в соответствии с выданными нами разрешениями.
Проведен ремонт кровли на двух башнях Святых ворот и церкви Николая Чудотворца, а также на Никольском корпусе. Все работы приняты.
— До начала ремонта часть конструкций не соответствовала нормативам по снеговой нагрузке, на чердаке была обнаружена гниль на деревянных конструкциях, — рассказал ведущий архитектор-реставратор ООО «НПО „Стройреставрация“ Вячеслав Сафронов. — Проблема была в том, что все трубы, в том числе и вентиляционные, выходили на чердак. В ходе ремонта установили трубы с дымниками. Работы велись 11 месяцев. Теперь вся вентиляция выходит на улицу, что очень важно для сохранения объекта.
Специалисты также оборудовали на кровле так называемый вынос. Это не позволит осадкам разрушать фасад.
— Все ремонтные работы на ансамбле Толгского монастыря проводились по современным немецким технологиям, — сообщил директор ООО „АСК-Альянс“ Александр Батаев. — Мы установили водосточную трубу с аварийным переливом, а кровлю и водосточные трубы выполнили из меди, так как это более качественный и износостойкий материал.
В 2017 году департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области были приняты работы на 42 объектах культурного наследия, в числе которых и Спасские кельи ансамбля Толгского монастыря. В 2018 году ремонтные работы в обители планируется продолжить.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Центр трансфера фармацевтических технологий и холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» обозначили направления сотрудничества Тепло в социальных объектах Заволжского района будет подаваться посредством обратного трубопровода до окончания ремонта Всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ-2018» стартовал в Ярославле
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»87
Российский офицер принял героическую смерть44
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором392
Собчак признала свое «определенное положение»41
США пригрозили привлечь РФ к ответственности110
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение