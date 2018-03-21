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ЕС играет Кремлю на руку
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ЕС играет Кремлю на руку 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
У президента Путина нет веских причин всерьез опасаться намерения ЕС наказать Россию за отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Спустя четыре года болезненных санкций со стороны Европы политика в Евросоюзе играет на руку Кремлю.
Враждебное отношение к президенту Трампу подогрело историческую симпатию к России в Италии, Греции, Франции и других странах. Брексит в свою очередь снизил всестороннюю поддержку Терезы Мэй (Theresa May).
Выборы в Италии и Германии привели к власти друзей Путина. Министром внутренних дел при Ангеле Меркель теперь является русофил Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), бывший премьер-министр Баварии. Опрос немецкого телеканала ZDF показал, что 58% немцев «весьма обеспокоены» политикой Путина, однако курсом Трампа обеспокоены 78%.
Главными победителями итальянских выборов 4 марта стали две пророссийские популистские партии: «Движение пяти звезд» (Five Star Movement) и «Лига» (The League). Лидер последней, Маттео Сальвини (Matteo Salvini), в прошлом году подписал с «Единой Россией», партией Путина, соглашение о сотрудничестве.
В Венгрии Виктор Орбан (Viktor Orban), который почти наверняка вернется к власти после выборов 8 апреля, стремится поддерживать стратегическую связь с Москвой, чтобы усилить свои позиции, когда он будет торговаться за министерские и иные посты с ЕС и НАТО. Тем временем президент Франции Макрон налаживает особые отношения с Путиным, нареченные некоторыми официальными лицами «жесткими, но с любовью». Лидеры крупных левоцентристских и правоцентристских партий Франции отказались без доказательств осуждать Москву за покушение в Солсбери.
Неудивительно и нежелание Греции — традиционно русофильского государства — порицать Москву. Члены правительства Алексиса Ципраса (Alexis Tsipras) тесно общаются с ближним окружением Путина.
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