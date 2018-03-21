Жители СЗАО отправятся на поиски «воробьиного куста»

Сфотографировать забавное чудо природы, поучаствовать в учете птиц и побороться за призы Моприроды смогут жители Северо-Западного округа — до 31 марта необходимо поймать в объектив фотокамеры довольно распространенное и милое явление «воробьиный куст». Участникам, конкурса, который инициировала Мосприрода, нужно не только сфотографировать куст, облепленный пернатыми, но также указать точные координаты GPS обнаружения воробьиной стали, пересчитать количество особей.

— Воробей — одна из самых приспособленных к жизни рядом с человеком птиц. На зиму воробьи сбиваются в стайки и обживают специальные «зимовальные кусты». В типичном «зимовальном кусте» сидит несколько десятков воробьёв, иногда и за сотню, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Сведения, собранные по итогам фото-квеста, послужат дополнительными материалами в работе по исследованию биологического разнообразия столицы. Информация также будет размещена на интерактивной карте.

Информацию нужно выслать на электронную почту до 1 апреля: setun_oopt@mail.ru. Обязательно указать свою фамилию, имя и контакты. Каждый, кто пришлет фото с описанием, обязательно получит сувениры от Мосприроды.