В Брянской и Смоленской областях откроют пункты автоматического контроля веса грузовиков

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Пункты автоматического габаритного и весового контроля для большегрузов, которые направлены на сохранение федеральных трасс и дорожной инфраструктуры, откроют в 2018 году в Брянской и Смоленской областях на федеральных трассах М1 «Беларусь» и М3 «Украина». Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе госкомпании «Автодор», пункты будут фиксировать нарушения, производить фото— и видеофиксацию, распознавать регистрационные знаки автомобиля.

"Три новых автоматизированных пункта весового и габаритного контроля транспортных средств заработают в 2018 году на автомобильных дорогах М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина». На М-1 оба пункта будут расположены в Смоленской области , на М-3 «Украина» — в Брянской области ", — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили представители госкомпании, всю информацию с пунктов будут передавать в систему автоматической фиксации нарушений. Штраф придет автовладельцу по почте. В Брянской области измерительный пункт появится на трасе М3 недалеко от областного центра, в Смоленской области — в Гагаринском и Кардымовском районах.

Первый пункт автоматического измерения запустили на трассе на 453-456 км трассы М1 в Смоленской области в 2015 году. Его работу признали удачной, так как только за два года с его помощью собрали штрафов на 1,3 млн рублей. При этом в компании отметили, что главная задача такой системы автоматической фиксации нарушений — это сохранение дорог от ущерба, который им могут нанести перегруженные грузовики, и на участке М1, где работала система, было отмечено «значительное снижение нарушений перевозки тяжелых грузов».