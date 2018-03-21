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Депутаты Госсовета-Хасэ поддержали инициативы Кабинета министров республики
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Депутаты Госсовета-Хасэ поддержали инициативы Кабинета министров республики 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
На XXIII заседании Госсовета-Хасэ РА, прошедшем с участием главы РА Мурата Кумпилова, депутаты обсудили вопросы, касающиеся доходной и расходной части республиканского бюджета.
Парламентарии поддержали инициативу Кабинета министров РА о внесении соответствующих изменений. По информации министра финансов РА Довлетбия Долева, объём доходной части республиканского бюджета Республики Адыгея будет увеличен на 458,3 млн рублей за счет налоговых (340,8 млн рублей) и безвозмездных поступлений (117,5 млн рублей). Объём расходов увеличится на 767,4 млн рублей. Таким образом, общий объём дефицита республиканского бюджета увеличится на 309,1 млн рублей (за счёт остатков прошлого года) и составит 1,1 млрд рублей. Размер дефицита соответствует нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.
«Перед нами стоят новые задачи по исполнению майских указов Президента России. В части выплат зарплат с учетом новых показателей в бюджете республики предусмотрены соответствующие средства. Важно держать руку на пульсе, получать информацию с избирательных округов, и, если что-то происходит не так, мы готовы влиять на эти процессы», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
В ходе заседания депутаты также приняли ряд законов, вносящих изменения в республиканское законодательство по выборам глав муниципальных образований, градостроительной деятельности, участию граждан в охране общественного порядка, физкультуре и спорту, полномочиям Общественной палаты РА, сообщает пресс-служба главы РА.
В завершение заседания парламентарии внесли изменения в план законотворческой и контрольной деятельности Госсовета-Хасэ РА, приняли обращение к Председателю Совета Федерации ФС РФ и председателю Госдумы РФ о необходимости изменений в Налоговый кодекс РФ и поддержали законодательные инициативы и обращения законодательных органов власти субъектов РФ.
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