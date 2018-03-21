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Польские визовые центры приостановят работу в России
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Польские визовые центры приостановят работу в России 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Все визовые центры Польши в России с 27 марта приостановят работу, сообщает визовый провайдер VFS Global.
«Уважаемые заявители, информируем вас о том, что с 27 марта 2018 года все Визовые Центры Польши временно приостанавливают свою деятельность», — говорится в сообщении.
Последним днем приема документов в региональных визовых центрах (Екатеринбург, Ростов-на Дону, Казань, Нижний Новгород, Самара, Смоленск, Воронеж, Краснодар, Уфа, Пермь, Новороссийск и Саратов) станет 20 марта. В Москве документы будут принимать до 22 марта.
После 23 марта подача документов будет возможна только через консульский отдел посольства Польши в Москве при условии предварительной регистрации в системе e-konsulat.
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