Польские визовые центры приостановят работу в России

Все визовые центры Польши России с 27 марта приостановят работу, сообщает визовый провайдер VFS Global.

«Уважаемые заявители, информируем вас о том, что с 27 марта 2018 года все Визовые Центры Польши временно приостанавливают свою деятельность», — говорится в сообщении.

Уфа, Пермь, Новороссийск и Последним днем приема документов в региональных визовых центрах ( Екатеринбург , Ростов-на Дону, Казань , Нижний Новгород, Самара , Смоленск, Воронеж, Краснодар Саратов ) станет 20 марта. В Москве документы будут принимать до 22 марта.

После 23 марта подача документов будет возможна только через консульский отдел посольства Польши в Москве при условии предварительной регистрации в системе e-konsulat.