Псковская полиция пополнилась 27 новобранцами

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла сегодня присягу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Эта церемония, как обычно, проходила в помещении музея УМВД России по Псковской области. Шесть месяцев длилась учеба 27 молодых стражей порядка. Принятие присяги стало для них логическим завершением напряженной программы профессиональной подготовки.

С этим знаменательным событием в жизни полицейских поздравили руководители ряда подразделений и служб УМВД России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову . От лица представителей старшего поколения перед собравшимися выступил заместитель председателя совета ветеранов органов внутренних дел области полковник милиции в отставке Сергей Ляхов . Он напомнил виновникам торжества, что главной задачей сотрудников полиции была и остается защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.

Затем полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы РФ, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Скоро эти юноши и девушки в полицейской форме приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.