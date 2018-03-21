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Псковская полиция пополнилась 27 новобранцами
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Псковская полиция пополнилась 27 новобранцами 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла сегодня присягу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Эта церемония, как обычно, проходила в помещении музея УМВД России по Псковской области. Шесть месяцев длилась учеба 27 молодых стражей порядка. Принятие присяги стало для них логическим завершением напряженной программы профессиональной подготовки.
С этим знаменательным событием в жизни полицейских поздравили руководители ряда подразделений и служб УМВД России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову. От лица представителей старшего поколения перед собравшимися выступил заместитель председателя совета ветеранов органов внутренних дел области полковник милиции в отставке Сергей Ляхов. Он напомнил виновникам торжества, что главной задачей сотрудников полиции была и остается защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.
Затем полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы РФ, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.
Скоро эти юноши и девушки в полицейской форме приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.
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