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Сквер на западной стороне Пушкина начнут благоустраивать в 2018 году
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Сквер на западной стороне Пушкина начнут благоустраивать в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Пушкине в среду подвели итоги народного рейтингового голосования по оформлению общественных пространств в 2018-2019 годах, больше всего голосов набрал сквер Солнца — 19 383 голоса, сообщила главный консультант главы Пушкинского района Инна Полякова на заседании муниципальной общественной комиссии.
По данным Пушкинского информагентства, 18 марта в день выборов президента РФ жители Пушкина смогли проголосовать за концепцию и первоочередное благоустройство сквера Домбровского на улице Писаревской, сквера Молодоженов на улице Крылова, сквера Солнца на 4-м Акуловском проезде или сквера, расположенного в микрорайоне Заветы Ильича на улице Марата. Рейтинговое голосование прошло в рамках реализации программы «Комфортная среда».
«В голосовании по оформлению общественных пространств города Пушкино приняли участие более 35,5 тысячи человек. Это один их самых высоких показателей по региону. Согласно итоговому протоколу, больше всего голосов — 19 383 голоса или 51,7% от общего числа набрал сквер Солнца. Проект по формированию комфортной городской среды проводится на территории всей России и рассчитан до 2020 года. Зону отдыха в городе Пушкино, набравшую наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать уже в этом году (в 2018 году — ред.)», — отметила Полякова.
По ее словам, сквер Молодоженов набрал 18,6%, сквер Домбровского — 13,8%, а сквер на улице Марата в микрорайоне Заветы Ильича — 11,5%. 4,5% опрошенных пожелали видеть благоустроенной в первую очередь иную территорию города.
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