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Райффайзенбанк сменит главу розницы
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Райффайзенбанк сменит главу розницы 

Банки.ру 1 час назад
Зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко, который до недавнего времени возглавлял розничное направление в финучреждении, войдет в правление головного банка группы — Raiffeisen Bank International (RBI), об этом сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка.
В ближайшее время его кандидатуру должен согласовать Европейский Центральный банк. В RBI Степаненко будет отвечать за розничный бизнес на уровне группы.
В российском Райффайзенбанке его место займет Роман Зильбер. Новый глава розницы по России с 2013 года возглавляет управление по работе с малым бизнесом. Зильбер будет назначен членом правления, сообщила пресс-служба. До своего прихода в банковский бизнес Зильбер в конце 1999 — начале 2000 годов он работал редактором отдела финансов.
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