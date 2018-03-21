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Минюст расширил список нежелательных организаций
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Минюст расширил список нежелательных организаций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МИНЮСТ СООБЩИЛ, ЧТО ВНЕС В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ГЕРМАНСКИЙ ФОНД МАРШАЛЛА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
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