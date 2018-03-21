Раджаб, который сейчас отмечают мусульмане — «запретный» месяц?

«Раджаб — это седьмой месяц лунного мусульманского календаря, — разъясняет имам Ставропольского края Мухаммад Рахимов . — В этом году он начался 19 марта и завершится 19 апреля. Во время Раджаба, как и в течение трёх других так называемых запретных месяцев, нельзя враждовать и развязывать войну».

По словам Рахимова, никаких специальных ритуалов во время Раджаба нет. Но этот священный месяц, как и следующий за ним Шаабан, подготовительный к Рамадану, который приверженцы ислама почитают как главный праздник. Имамы предлагают во время Раджаба и Шаабана готовиться к Рамадану: усердно молиться и даже поститься.