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Раджаб, который сейчас отмечают мусульмане — «запретный» месяц?
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Раджаб, который сейчас отмечают мусульмане — «запретный» месяц? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Раджаб — это седьмой месяц лунного мусульманского календаря, — разъясняет имам Ставропольского края Мухаммад Рахимов. — В этом году он начался 19 марта и завершится 19 апреля. Во время Раджаба, как и в течение трёх других так называемых запретных месяцев, нельзя враждовать и развязывать войну».
По словам Рахимова, никаких специальных ритуалов во время Раджаба нет. Но этот священный месяц, как и следующий за ним Шаабан, подготовительный к Рамадану, который приверженцы ислама почитают как главный праздник. Имамы предлагают во время Раджаба и Шаабана готовиться к Рамадану: усердно молиться и даже поститься.
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