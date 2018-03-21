Россельхознадзор выявил антибиотики в белорусском сухом молоке на предприятии Danone

Россельхознадзором выявил наличие линкомицина и тилозина в сухом молоке, произведенном белорусским предприятием «Бабушкина крынка», сухое молоко было отобрано на предприятии «Данон индустрия» в Московской области , сообщила пресс-службе Россельхознадзора.

«Также Россельхознадзором принято решение проинформировать ветеринарную службы Республики Беларусь о выявлении несоответствий до введения временных ограничений продукции следующих предприятий: «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания „Бабушкина крынка“ — выявление линкомицина и тилозина в молоке сухом, отобранном на ООО „ДАНОН Индустрия“, Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также был выявлен мышьяк в икре лосося зернистой предприятия ОАО «Белрыба», норфлоксацин в молоке сухом ОАО «Милкавита», сульфаметазин в молоке питьевом ультрапастеризованном УПП «Полоцкого молочного комбината».