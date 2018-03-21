Ещё
Россельхознадзор выявил антибиотики в белорусском сухом молоке на предприятии Danone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор выявил антибиотики в белорусском сухом молоке на предприятии Danone 

Rambler News Service 1 час назад
Россельхознадзором выявил наличие линкомицина и тилозина в сухом молоке, произведенном белорусским предприятием «Бабушкина крынка», сухое молоко было отобрано на предприятии «Данон индустрия» в Московской области, сообщила пресс-службе Россельхознадзора.
«Также Россельхознадзором принято решение проинформировать ветеринарную службы Республики Беларусь о выявлении несоответствий до введения временных ограничений продукции следующих предприятий: «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания „Бабушкина крынка“ — выявление линкомицина и тилозина в молоке сухом, отобранном на ООО „ДАНОН Индустрия“, Московской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также был выявлен мышьяк в икре лосося зернистой предприятия ОАО «Белрыба», норфлоксацин в молоке сухом ОАО «Милкавита», сульфаметазин в молоке питьевом ультрапастеризованном УПП «Полоцкого молочного комбината».
Rambler News Service: последние новости
Юрист ФСБ: запрошенные у Telegram ключи дешифровки сообщений не являются тайной переписки Иосиф Пригожин ответил на слова Макаревича про «злобных дебилов» Думская комиссия по этике не обнаружила нарушений в поведении депутата Слуцкого
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»88
Российский офицер принял героическую смерть46
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором399
Собчак признала свое «определенное положение»44
Черноморский флот бессилен против ВМС США65
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение