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Американцы приняли флаг Малайзии за знамя террористов
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Американцы приняли флаг Малайзии за знамя террористов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Канзас одна из организаций пожаловалась в ФБР на мужчину за малайзийский флаг на его вечеринке. Как пишет Business Insider, символ приняли за американский флаг, оскверненный символикой террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
По данным издания, в начале сентября 2017 года гражданин Малайзии с индийскими корнями Мунир Зайнал (Munir Zainal) арендовал дом на берегу озера у Ассоциации сотрудников компаний Boeing и Spirit (SBEA) для вечеринки. Он позвал друзей, чтобы вместе отпраздновать главный мусульманский праздник года Ид аль-Адха (Курбан-байрам). К нему пришли 45 гостей, а несколько женщин, в том числе жена Зайнала, были в хиджабах. Кто-то также принес малайзийский флаг, поскольку за несколько дней до этого страна праздновала День независимости.
В SBEA сочли действия Мунира подозрительными. Ассоциация решили, что мужчина связан с радикальными исламскими террористами и использовал дом на озере для встречи членов ИГ. Организация обратилась к службе безопасности Spirit Aerosystems, в которой работает малайзиец, та в свою очередь привлекла ФБР.
Дело было закрыто сразу после того, как в «оскверненном полотнище» распознали флаг Малайзии. Несмотря на это, членство Зайнала в SBEA ограничили, теперь ему запрещено арендовать помещение у озера. Мужчина, постоянно проживающий в США с женой и двумя детьми, обеспокоен, что инцидент также может повлиять на его статус.
Он заявляет, что произошедшее — акт расизма и «вопиющей религиозной дискриминации», поскольку организация обратила внимание на праздник именно из-за участников-мусульман. Зайнал подал на SBEA в суд.
Флаг Малайзии имеет сходство с американским флагом: на обоих чередуются красные и белые полосы, а в верхнем левом углу есть синий прямоугольник. Однако у символа США на синем фоне размещены белые звезды, а у азиатской страны — желтые полумесяц и звезда.
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