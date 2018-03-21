На острове Кижи построят новые объекты.

Так в задумке, расширить территорию музея у причала, сделать новую входную зону и построить поселок для все сотрудников. Так же в планах построить отдельное здание для хранения музейных экспонатов и их реставрации.

Как заявляет, архитектор Ициксон Сергей, строительство ни как не отразиться на ландшафте, но при этом не смешается с уже имеющимися строениями.

Одной из насущих проблем, является дорога «Великая Губа — Оятевщина», которую завершат в ближайшее время. Здесь планируется развивать туристическую инфраструктуру.

После долгих обсуждений, было принято решение о реставрации церкви: ремонт всех несущих конструкций, установка неба и т.д.

ИКОМОС внес свои рекомендации в план миссии.

Для справки:

ИКИМОС — это организация международного уровня, её члены являются «отрядом профессионалов», а занимаются они охраной культурных и исторических мест по всему Земному шару. 1965 год основания организации.