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«Куделя» отметят День весеннего равноденствия
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«Куделя» отметят День весеннего равноденствия 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
В День весеннего равноденствия, по народным преданиям, наступало время весны. Люди традиционно исполняли специальные ритуальные песни. С некоторыми из них участников мастер-класса «Весенние заклички» в центре культуры и искусства «Меридиан» познакомит фольклорный ансамбль «Куделя».
В программе мастер-класса «Весенние заклички» — рассказ выпускницы РАМ имени Гнесиных, кандидата философских наук, доцента Марии Алексеевой о жанровых особенностях весенних закличек и традициях их исполнения, разучивание закличек «Подай, Боже, ключик…», «Агу, весна!» и «Благослави, мати!». Последняя имеет вариант заклички-хоровода, с ним также предстоит познакомиться гостям встречи.
Стоит отметить, что «Куделя» уже не первый год помогают жителям столицы возвращаться к национальным истокам, открывая для себя глубины русских народных традиций. Благодаря профессионализму руководителей, досконально изучивших фольклорный репертуар различных регионов России, программам кружка свойственна художественная и историческая достоверность.
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