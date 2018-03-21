«Куделя» отметят День весеннего равноденствия

В День весеннего равноденствия, по народным преданиям, наступало время весны. Люди традиционно исполняли специальные ритуальные песни. С некоторыми из них участников мастер-класса «Весенние заклички» в центре культуры и искусства «Меридиан» познакомит фольклорный ансамбль «Куделя».

В программе мастер-класса «Весенние заклички» — рассказ выпускницы РАМ имени Гнесиных, кандидата философских наук, доцента Марии Алексеевой о жанровых особенностях весенних закличек и традициях их исполнения, разучивание закличек «Подай, Боже, ключик…», «Агу, весна!» и «Благослави, мати!». Последняя имеет вариант заклички-хоровода, с ним также предстоит познакомиться гостям встречи.