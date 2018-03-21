Собчак назвала сроки подготовки результатов экспертизы жителей Волоколамска

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона «Ядрово». За медицинской помощью в Волоколамске обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Собчак в среду приехала в Волоколамск.

"Замминистра говорит, что результаты токсикологической экспертизы будут готовы только в пятницу", — сообщила Собчак в своем канале в Telegram в среду.

Пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова сообщала, что всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. По его словам, сейчас на место выехали специалисты, которые поведут анализы и определят причины произошедшего.