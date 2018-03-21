Какие наручные часы носила элита СССР

Названия самых известных марок часов в СССР были знакомы едва ли не каждому советскому гражданину — наручные, настольные, настенные хронометры являлись не только мерилом уходящего времени, но и свидетельствовали о степени достатка семьи в Советском Союзе. Хорошие часы дарили, ими награждали. [С-BLOCK]

Октябрьская революция часовых дел мастеров вымела за рубеж. Часовщики знаменитых на всю Россию фирм Мозера и Буре при новом режиме работали уже за границей. Советские дипломаты долго и безуспешно вели переговоры о налаживании производства часов в СССР со швейцарцами. В конце 20-х годов ХХ века Советский Союз наконец купил две американские обанкротившиеся часовые фабрики, с которых, собственно, и началось развитие отечественной промышленности по изготовлению разного рода хронометров. [С-BLOCK]

Позднее у французов закупили технологические линии по производству комплектующих. В конце 30-х годов 3-й Госчасзавод выпустил хронометры под названием «ЗиФ» (завод имени Фрунзе ). Позднее их переименовали в «Звезду».

Заработавший во время Великой Отечественной войны в Татарстане часовой завод «Чистополь» дал старт выпуску известных марок советских часов — там делали «Победу», «Мир», «Восток», «Космос»… [С-BLOCK]

Выбор на самом деле у них был. И часы в Советском Союзе стали трендом — в 60-е «Штурманские» носил Гагарин (с ними же на руке Юрий Алексеевич летал в космос). Наш Алексей Леонов вышел в межзвездное пространство со штурманской «Стрелой» (1-й часовой завод) на руке. Отечественные часы, как ни крути, первыми в своем роде побывали в космосе, и в этом плане мы точно утерли нос американцам.

Самыми популярными у советских женщин были часы «Луч». В СССР выпускали водолазные (самые крупные) наручные часы, детские, золотые, электронные (уже в 70-е годы мечта каждого советского гражданина!) … Стальная «Ракета» стоила полтораста рублей (огромные деньги по тем временам). И их особо не покупали, золотые были дешевле. Но — 33 камня, двойной календарь, автоподзавод и будильник! [С-BLOCK]

До сих пор для многих неразгаданная тайна: что означали данные в часах, обозначающие количество камней? Что вообще за камни такие? В детстве, помните, шутили: «Сколько у тебя в часах камней? Ответ: »…» (столько-то). «Двух не хватает». «Почему?» «На один положить, другим прихлопнуть».

На самом деле, количество камней в часах свидетельствовало о численном наличии рубинов в механизмах хронометров. Чем их больше, тем часы лучше: металл менее подвержен времени, нежели рубин — часовые механизмы ведь постоянно в движении, они стираются, а рубины могут служить сотни лет. Если в советских часах стояло не менее 30 камней — отличные были «котлы»! [С-BLOCK]

Если начинать с Ленина, то тут все просто — все его личные вещи изучены под микроскопом, задокументированы и заархивированы. Владимир Ильич предпочитал ручные часы дореволюционной фирмы «Мозер», «1910-го года выпуска, белого металла» — таковы данные бережно сохраняемых с момента смерти вождя мирового пролетариата подробностей его бытовой жизни.

У Сталина были карманные серебряные часы фирмы Буре . Можно сказать, что он слыл в этом смысле патриотом, если не учитывать тот факт, что революция 1917 года окончательно подорвала бизнес знаменитейшего российского часовщика Павла Буре, после чего тот переместился в эдем этой индустрии — Швейцарию

Хрущев, если верить воспоминаниям его сына Сергея, очень радовался карманным часам, которые ему подарил американский физик (разумеется, часы были явно не советского производства). Что это за хронометр, не называется. Хотя в воспоминаниях Сергея Никитовича теме отцовских часов посвящены три страницы. [С-BLOCK]

Брежнев предпочитал наручные часы «Ракета», это заметно по многим архивным фото генсека, которые сейчас опубликованы. В том числе, по снимкам, запечатлевшим «дорогого Леонида Ильича» на отдыхе.