Снова ремонт Невского?

Скоро снова начнётся ремонт Невского проспекта. Однако прошлой весной его частично уже «вскрывали». Почему так часто обновляют главную магистраль?

— Ремонт Невского начнётся уже в апреле, — подтвердил начальник отдела ремонта КРТИ Николай Рыжов . — В наших планах — привести в порядок участок от Дворцовой до площади Восстания. Чтобы не создавать дополнительных неудобств, дорогу будут поэтапно перекрывать только на выходные: с вечера пятницы до утра понедельника. Так же происходило и во время ремонта в 2013 году. Тогда уложились за три недели.

Последний раз Невский основательно чинили пять лет назад (до этого в 2008-м). Тогда была использована инновационная смесь и положен новый асфальт повышенной прочности. Замена полотна обошлась городскому бюджету в сумму свыше 138 млн руб. Строители и чиновники заверяли, что оно продержится дольше обычного, однако уже к 2016 появились глубокие колеи. В итоге весной 2017-го дорожникам пришлось заняться гарантийным ремонтом.

До конца, правда, проблему так и не решили, поэтому Невский включили в план на 2018 год. Всего же в перечень текущих дорожно-строительных работ вошло 89 улиц. Общая стоимость работ — около 5 млрд рублей.