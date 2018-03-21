Директор саратовского музея назвал кодовое выражение для возвращения Крыма 

Директор музейного историко-этнографического комплекса «Соколовая гора», председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Борис Шинчук рассказал про то, как в годы, когда Крым считался украинской территорией, приезжающие туда россияне слышали фразу «Наши приехали!», именно она стала кодовым выражением для возвращения Крыма домой, в Россию.
Напомним, 21 марта 2014 года Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации Договора и федеральный конституционный закон о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в качестве субъектов Федерации. В приуроченном к этому историческому событию мероприятии приняли участие ведущие эксперты, очевидцы и участники той самой «Крымской весны».
Одним из самых ярких моментов стало выступление крымчанки, студентки факультета государственного и муниципального управления Юлии Василенко. Очевидец событий, она рассказала о том, что предшествовало возвращению Крыма с состав государства.
«Все 23 года, которые Крым находился в составе Украины, мы чувствовали себя нелюбимым ребенком. Плохая инфраструктура, для улучшения которой не делалось ровным счетом ничего, тотальная «украинизация». Настолько, что русский язык в школах был приравнен к иностранному. А за разговоры на нем, нам, русскоязычным детям, ставились «двойки» и вызывали к директору. В феврале 2014 ситуация особенно обострилась. Это было очень тяжело», — поделилась Василенко.
Модератор круглого стола, заместитель директора ПИУ РАНХиГС депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, поблагодарила участников, и особенно студентов за живой интерес, проявленный к этой важной и сложной теме. «Для всех нас это был не только исторический, но и жизненный урок, — сказала Литневская. Сегодня мы с вами смогли почувствовать, каким долгим и непростым был путь Крыма, обратный путь домой».