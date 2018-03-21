У хореографического ансамбля «Ижевск» появился свой автобус

Ижевск. Удмуртия . Глава Ижевска Юрий Тюрин в среду, 21 марта, передал ключи от микроавтобуса муниципальному хореографическому ансамблю «Ижевск».

Юрий Тюрин отметил: «Творческие коллективы постоянно ездят у нас гастроли, и артистам всегда нужен свой транспорт. А у нас было огромное желание поддержать этот замечательный ансамбль, и мы нашли такую возможность — провели реорганизацию в автопарке администрации. Думаю, что мы отдали технику в хорошие руки. Нам важно работать для людей, чтобы у горожан, жителей республики была возможность видеть яркие номера артистов, которые почти ежедневно дарят своим зрителям праздник».

Художественный руководитель хореографического ансамбля «Ижевск» Павел Мурзин рассказал, что теперь они чаще смогут выступать по республике, выезжать за пределы Удмуртии, а ездить будет безопасно и комфортно.

Он также заверил, что теперь увеличатся выездные гастроли коллектива по республике и даже за её пределы. Коллектив профессионального муниципального ансамбля насчитывает 25 человек в возрасте от 18 до 41 года.

На вопрос журналистов, сможет ли горадминистрация справиться без этого автобуса, Юрий Тюрин заверил, что главное — эффективность использования. «Здесь он будет работать более эффективно. Если уж автобуса где-то и не будет хватать, то пусть лучше у нас, чем у творческих коллективов, которые будут использовать технику гораздо чаще», — сказал глава Ижевска.