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РФ и Мадагаскар активизируют отношения
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РФ и Мадагаскар активизируют отношения 

Интересант 2 часа назад
Россия наращивает экономическое и политическое сотрудничество с Мадагаскаром, сообщает ИА «Политика сегодня».
Агентство отмечает, что глава Республики Мадагаскар Эри Радзаунаримампианина встретился со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и обсудил сотрудничество в политической, торговой, гуманитарной и других сферах. Беседа состоялась на проходившем в начале марта в Москве российско-малагсийском инвестиционном форуме.
«Мадагаскар хорошо нас снабжал ванилью, гвоздикой, рыбой, крабами, драгоценными и полудрагоценными камнями и другими своими богатствами. Сегодня объем товарооборота недостаточный», — прокомментировал ситуацию руководитель Центра исследования российско-африканских отношений в внешней политики стран Африки Института Африки РАН, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Мали Евгений Корендясов.
Он также уточнил, что после ответного визита Богданова в Мадагаскар, скорее всего, «будет сигнал, чтобы оживить наши отношения».
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