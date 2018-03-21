РФ и Мадагаскар активизируют отношения

Россия наращивает экономическое и политическое сотрудничество с Мадагаскаром , сообщает ИА «Политика сегодня».

Агентство отмечает, что глава Республики Мадагаскар Эри Радзаунаримампианина встретился со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и обсудил сотрудничество в политической, торговой, гуманитарной и других сферах. Беседа состоялась на проходившем в начале марта в Москве российско-малагсийском инвестиционном форуме.

«Мадагаскар хорошо нас снабжал ванилью, гвоздикой, рыбой, крабами, драгоценными и полудрагоценными камнями и другими своими богатствами. Сегодня объем товарооборота недостаточный», — прокомментировал ситуацию руководитель Центра исследования российско-африканских отношений в внешней политики стран Африки Института Африки РАН , бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Мали Евгений Корендясов.

Он также уточнил, что после ответного визита Богданова в Мадагаскар, скорее всего, «будет сигнал, чтобы оживить наши отношения».