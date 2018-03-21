Был ли шанс сохранить СССР

Как можно ответить на этот вопрос, когда история не имеет сослагательного наклонения? В ней не поставить эксперимент, в отличие от физики и химии, и «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Кроме того, когда спорят, имелась или нет возможность сохранить СССР, в самое это понятие многие вкладывают разное содержание. Что для вас есть СССР? Означает ли он обязательную государственную собственность в экономике и монополию КПСС на власть? А с 1989-1990 гг. СССР этими качествами уже не обладал. И, кстати, практически невозможно, чтобы их можно было сохранить. Кажется, даже большинство ортодоксальных коммунистов давно с этим согласились. Тогда что же — СССР? Единое союзное государство республик, ныне составляющих конгломерат независимых, подчас враждующих между собой государств? О, тогда тут есть тема для разговора. И, пожалуй, есть смысл рассказать о двух самых последних попытках сохранить Союз Республик.

Как известно, выступление 19-21 августа 1991 года, известное как «путч ГКЧП», сорвало подписание нового Союзного договора, согласно которому СССР переучреждался как Союз Суверенных Советских Республик. Причём республики входили в него именно на добровольных началах. Очевидно, из прежних пятнадцати республик, в нём бы остались девять. В переговорном процессе по созданию обновлённого Союза принимали участие новые демократические избранные руководства республик. Не вошли бы республики Прибалтики, Молдова Грузия , а также, очевидно, Армения из-за вражды с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Союзный центр выступал в процессе как модератор.

В ходе консультаций предлагалось, что новый Союз будет носить название Союза Суверенных Государств. Это было логично, поскольку новые республики уже представляли собой таковые и договаривались между собой как полноправные субъекты международного права и лишь добровольно соглашались передать часть своих суверенных прав объединению. [С-BLOCK]

Публиковались различные проекты Союзного договора, в которых он фигурировал то как Союз Суверенных Республик (без прибавки «Советских») ( «Известия» , 9 марта 1991 года), Союз Суверенных Государств («Правда», 27 июня 1991 года), Союз Советских Суверенных Республик («Московские Новости», 23 июля 1991 года). Последний проект, видимо, был уступкой консервативным кругам, так как сохранял слово «Советские» и привычную аббревиатуру СССР. Но по содержанию все они были очень похожи. Признавая все основополагающие документы в области прав человека, субъекты Союза передавали в его ведение вопросы обороны, внешних сношений, финансов, общего экономического пространства, общих коммуникаций, борьбы с трансграничной преступностью и т.д. Сохранялась даже должность Президента Союза — правда, уже без тез полномочий, что у прежнего Президента СССР.

Несколько по-разному трактовались вопросы формирования высших органов власти. В одних проектах считалось, что каждое государство должно иметь совершенно равное представительство в союзном парламенте. Другие предлагали сохранить двухпалатный парламент, в нижней палате которого представительство было бы пропорциональным количеству населения (в этом случае решающее право вето на принятие общесоюзных законов оставалось бы у России , что многим не нравилось). Не всё было однозначно с формированием кабинета министров.

По ходу дела выявилась трудность с тем, что М. Шаймиев настаивал на том, что его Республика Татарстан может войти в Союз только как полноправный его член, а не в составе Российской Федерации. Тем не менее, 15 августа был опубликован, по-видимому, окончательно парафированный после консультаций в Ново-Огарёве проект Союзного договора, создававшего Союз Суверенных Советских Республик (СССР). М. С. Горбачёв, выступив по телевидению, объявил, что уже 20 августа новый договор подпишут главы России, Беларуси Казахстана . Были расписаны и объявлены сроки подписания договора главами остальных шести республик до конца октября 1991 года. [С-BLOCK]

Но уже через несколько дней состоялся «реакционный путч», который оказался на руку тем, кто его «подавление» решил использовать для провозглашение полной государственной независимости здесь и сейчас.

Тем не менее, попытки спасти Союз продолжались. 5 сентября 1991 года V Съезд народных депутатов СССР объявил переходный период для подготовки и подписания договора о Союзе Суверенных Государств (ССГ). Он же создал временный верховный орган власти на паритетных началах от республик — Государственный Совет СССР. На 9 декабря 1991 года было намечено подписание договора о создании ССГ, который определялся как конфедеративное государство. Из общих функций прежних вариантов Союза у него исчезли общие внешние сношения. По всем вопросам общего ведения государства Союза должны были заключать отдельные союзные договора. Но сохранялись единые вооружённые силы.

Создавались общие органы власти, причём Россия имела наибольшее представительство в обеих палатах союзного Верховного Совета. Президент Союза избирался всеобщим голосованием всех граждан ССГ, то есть Россия опять имела бы здесь преимущество. Столицей конфедерации оставалась Москва . [С-BLOCK]

Согласие подписать договор о ССГ высказали Россия, Беларусь, Казахстан и среднеазиатские республики. Азербайджан отпал от процесса, а Украина поставила отношение к договору в зависимость от референдума о независимости, намеченного на 1 декабря. Тем не менее, подписание договора было назначено на 9 декабря.

Однако украинский референдум, как известно, высказал определённое отношение. Но прошла неделя, и главы бывших союзных республик, а ныне суверенных государств уже съезжались в Белокаменную на торжественное подписание… И тут случился неожиданный поворот. Ровно накануне намеченного события, 8 декабря 1991 года, президент РФ Борис Ельцин вдруг исчезает из Москвы и сутки спустя объявляет из Беловежской пущи вместе с Кравчуком и Шушкевичем, что никакого ССГ не будет, а вместо него создаётся СНГ с непонятной структурой и функциями. Все, кто хочет, могут в него входить, вот только что там делать — непонятно, ну да потом определим… Говорят, больнее всех обманутым чувствовал себя Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев . [С-BLOCK]

Вероятно, если бы не действия отдельных известных лиц (и даже одного лица), то Союз в одном из указанных последних вариантов мог бы сохраниться. Какова была бы его дальнейшая судьба — это уже другой вопрос. История, как известно, дважды не повторяется