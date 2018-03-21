Правительство обсудит срок запуска ТЭС в Крыму на следующей неделе

"У Козака на следующей неделе", — ответил Черезов на вопрос о совещании. Он уточнил, что на нем будут присутствовать власти Крыма , будет обсуждаться вопрос выдачи разрешительной документации по подключению к электросетям вторых очередей ТЭС.

Входящая в "Ростех" компания ООО «ВО „Технопромэкспорт“ ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ , плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня.

За задержку в запуске ТЭС „Технопромэкспорту“ предусмотрены штрафы. Черезов отметил, что компания и Минэнерго из-за этого выступают против сдвига срока запуска вторых очередей.

»Я настроен попробовать, чтобы мы все ввели (в срок — ред.). Сейчас до мая давайте все посмотрим", — пояснил Черезов.