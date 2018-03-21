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Правительство обсудит срок запуска ТЭС в Крыму на следующей неделе
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Правительство обсудит срок запуска ТЭС в Крыму на следующей неделе 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Возможный перенос сроков запуска второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе на следующей неделе будет обсуждаться на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.
"У Козака на следующей неделе", — ответил Черезов на вопрос о совещании. Он уточнил, что на нем будут присутствовать власти Крыма, будет обсуждаться вопрос выдачи разрешительной документации по подключению к электросетям вторых очередей ТЭС.
Входящая в "Ростех" компания ООО «ВО „Технопромэкспорт“ ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня.
За задержку в запуске ТЭС „Технопромэкспорту“ предусмотрены штрафы. Черезов отметил, что компания и Минэнерго из-за этого выступают против сдвига срока запуска вторых очередей.
»Я настроен попробовать, чтобы мы все ввели (в срок — ред.). Сейчас до мая давайте все посмотрим", — пояснил Черезов.
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