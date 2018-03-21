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В Пензе свыше 200 домов остались без отопления
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В Пензе свыше 200 домов остались без отопления 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / Georg.S.V
САРАТОВ, 21 мар — РИА Новости. Центральное отопление отключили в среду в 210 многоквартирных домах и 19 социально значимых учреждениях Пензы из-за аварии на теплосетях, сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, с 10.00 мск сотрудники компании «Т Плюс» устраняют повреждения на теплотрассах в районах улиц Мирская и Ухтомского в Пензе.
"В зоне отключения находятся 210 многоквартирных домов, 4 лечебных учреждения, 5 школ и 10 детских садов по улицам Карпинского, Суворова, Ворошилова, Коммунистической, Бекешской, Герцена, Пролетарской, Луначарского, Дзержинского, Ухтомского и Плеханова", — говорится в сообщении.
Прокуратура области взяла на контроль соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.
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