Польша временно прекращает выдачу виз в Нижнем Новгороде

Визовый центр Польши в Нижнем Новгороде временно не будет принимать заявления на выдачу виз по техническим причинам. С 23 марта подать документы на получение польской визы можно только в консульском отделе посольства в Москве . Информация об этом появилась на сайте Посольства.

Работа визовых центров будет приостановлена и в других регионах России

С 21 марта визовый центр Польши в Нижнем Новгороде будет выдавать только готовые документы. В визовом центре Польши в Москве последний день подачи документов на визу — 22 марта, после чего этот центр также будет работать только на выдачу готовых паспортов. Об этом говорится в сообщении на сайте визового провайдера VFS Global, который работает по контракту с польскими властями.

С 23 марта подать заявление на выдачу визы можно только через консульский отдел посольства в Москве, по предварительной записи на сайте www. e-konsulat.gov.pl пользуясь опцией «Зарегистрируйте бланк».