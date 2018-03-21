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Профсоюзные активисты школы «Бескудниково» из САО приняли участие в окружном семинаре
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Профсоюзные активисты школы «Бескудниково» из САО приняли участие в окружном семинаре 

Префектура САО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На базе Центральных профсоюзных курсов МФП прошел выездной семинар председателей Профсоюза работников народного образования и науки РФ ТПО Северного административного округа города Москвы по программе «Менеджмент социально-ориентированной некоммерческой общественной организации». Активное участие в нем приняли председатель профсоюзной организации ГБОУ «Школа „Бескудниково“ Борис Митькин и профсоюзный активист Игорь Логвинов.
Открывая семинар, председатель ТПО САО Наталия Шулейкина объявила, что главная цель занятий — чтобы обучающиеся получили как можно больше полезной информации, которая поможет им в решении задач, стоящих перед первичными профсоюзными организациями.
С приветственным словом к активистам обратилась исполняющая обязанности директора курсов Людмила Шуртакова. Она заверила, что дирекция и сотрудники сделают все возможное для того, чтобы участники семинара чувствовали себя комфортно и ни в чем не нуждались.
Семинар был организован на уровне. Занятия проходили строго по расписанию и были посвящены самым актуальным аспектам профсоюзной жизни. Например, уставная деятельность, работа с документацией, темы, связанные с юридическими аспектами и вопросы техники безопасности. Участники семинара узнали, как избежать ошибок при создании презентаций — это актуально не только для профсоюзных деятелей, но и для педагогов.
Профсоюзные лидеры с большим интересом слушали специалистов, задавали вопросы, конспектировали полученную информацию, обменивались опытом друг с другом. После подведения итогов семинара председатель ТПО САО Наталья Шулейкина и заместитель председателя ТПО САО г. Москвы Татьяна Калиниченко вручили профсоюзным активистам сертификаты об окончании курсов повышения квалификации.
Председатель профсоюзной организации ГБОУ „Школа „Бескудниково“ Борис Митькин высоко оценил знания, полученные в процессе учебы и подчеркнул, что они непременно помогут председателям „первичек“ в решении основной задачи профсоюза — создании в образовательных организациях сплоченных, дружных коллективов, команд единомышленников.
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