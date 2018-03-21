В Кирове разработали «дорожную карту» для борьбы с волками

Долгосрочная программа действий предусматривает участие министерства, охотпользователей и органов местного самоуправление. Властям предстоит решить проблему несанкционированных свалок, бесконтрольного содержание домашних собак и отсутствия уличного освещения — все это привлекает в населенные пункты диких животных. В министерстве отмечают, что с конца прошлого года уже была активизирована работа мобильных бригад по отстрелу волков. Кроме того, чиновники будут распространять на другие муниципалитеты опыт Опаринского района, где финансово поощряют охотников и компенсируют им часть расходов на топливо при добыче. С начала 2018 года добыто 157 волков, сейчас их численность составляет 500-600 особей. Отметим, причиной для разработки программы стали участившиеся жалобы жителей региона на засилье волков. В поисках пищи животные заходили в населенные пункты районов и вплотную подходили к домам. В соцсетях не раз появлялись сообщения о нападениях волков на домашних животных.

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