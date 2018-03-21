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В МФЦ Вологодской области по единому заявлению можно получить до тридцати услуг
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В МФЦ Вологодской области по единому заявлению можно получить до тридцати услуг 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам председателя комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Ларисы Кожевиной, с конца марта этого года гражданин, обратившийся в многофункциональный центр, сможет получить сразу несколько государственных и муниципальных услуг на основании единого комплексного запроса. В прошлом месяце Правительство России утвердило перечень из 30-ти федеральных государственных услуг, которые МФЦ сможет оказать на основании однократного комплексного запроса. Среди них — получение водительских прав при замене или утере, предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости, выдача справок об отсутствии судимости и об административных правонарушениях, оформление материнского капитала, услуги налоговой и других служб.
«На территории нашей области региональными органами оказывается чуть более 100 государственных услуг, ещё чуть более 50-ти — муниципальных. Проектом мы закрепляем за Правительством области полномочия по утверждению перечня услуг, которые не будут предоставляться в рамках комплексного запроса, — пояснила Лариса Кожевина. — Это будет удобно для граждан. Например, при рождении ребёнка достаточно будет написать одно заявление на весь перечень услуг: получение пособий и, если это не первый ребенок, на материнский капитал. На постановку в очередь в детский сад, и, если это третий ребенок, то сразу и на получение удостоверения многодетной семьи и на постановку в очередь на получение земельного участка. Единственное исключение — это отдельное заявление на регистрацию ребенка по месту жительства».
Нововведение позволит уменьшить финансовые и временные издержки жителей области, а также будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых многофункциональными центрами.
Фото: пресс-служба регионального ЗакСа
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