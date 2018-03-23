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Глеб Никитин поручил расширить перечень услуг в нижегородских МФЦ
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Глеб Никитин поручил расширить перечень услуг в нижегородских МФЦ 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Они должны быть удобны и полезны для жителей региона и малого и среднего бизнеса.
Сейчас в области работают 63 многофункциональных центра, а в отдаленных населенных пунктах региона расположено еще 90 окон территориально офисов МФЦ. В начале этого года заработал МФЦ для бизнеса.
По словам директора государственно-правового департамента Нижегородской области Леонида Литвиненко, наиболее востребованными услугами у населения в 2017 году были услуги по выдаче, замене паспортов гражданина РФ и загранпаспортов, регистрационному учету граждан РФ, по выдаче водительских удостоверений, по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также кадастровому учету недвижимого имущества и т.д.
«В 2017 году сотрудниками МФЦ Нижегородской области было оказано порядка 2,5 млн услуг, что в 2 раза больше количества услуг, оказанных в 2015 году, и в 1,3 раза больше, чем в 2016», — отметил он.
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