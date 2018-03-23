Глеб Никитин поручил расширить перечень услуг в нижегородских МФЦ

Они должны быть удобны и полезны для жителей региона и малого и среднего бизнеса.

Сейчас в области работают 63 многофункциональных центра, а в отдаленных населенных пунктах региона расположено еще 90 окон территориально офисов МФЦ. В начале этого года заработал МФЦ для бизнеса.

По словам директора государственно-правового департамента Нижегородской области Леонида Литвиненко, наиболее востребованными услугами у населения в 2017 году были услуги по выдаче, замене паспортов гражданина РФ и загранпаспортов, регистрационному учету граждан РФ, по выдаче водительских удостоверений, по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также кадастровому учету недвижимого имущества и т.д.