Деньги на зарплату бюджетникам закончились сразу после выборов

Расхождение между отчетами Росстата и правительства о «росте» зарплат бюджетников и истинным положением дел — все отчетливее. Особенно в глубинке: селах, деревнях и небольших городах… Недовольны все: врачи, педагоги, а еще больше — их пациенты и ученики.

Жить стало хуже, но веселее?

Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) опубликовала неутешительные прогнозы относительно доходов жителей страны. За прошлый год реальная начисленная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий возросли на 3,4% и 3,6% соответственно. Среднемесячная заработная плата составила 39,1 тысячи рублей.

Однако же, при этом реальные располагаемые денежные доходы населения (они включают помимо зарплат и пенсий также доходы от предпринимательской деятельности) сократились по сравнению с 2016 годом на 1,7%. По мнению ученых РАНХиГС, это связано, во-первых, с сокращением доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а, во-вторых, со снижением объемов скрытой оплаты труда.

В январе, по подсчетам Росстата, на которые ссылаются исследователи РАНХиГС, уровень заработных плат достиг 38,4 тысяч рублей — на 6,2% выше (в реальном выражении) соответствующего периода прошлого года. А вот реальные располагаемые денежные доходы населения, напротив, вообще не выросли. Хотя, как отмечается в исследовании РАНХиГС, прекращение их падения наблюдается впервые с прошлого января.

Позитивные тенденции роста реальных зарплат немного улучшили социальное самочувствие населения. Так, доля лиц, в опросе РАНХиГС оценивающих свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое», в четвертом квартале 2017 года (24,9%) стала минимальной среди показателей четвертого квартала, начиная с дефолтного 1998 года.

Насколько Росстат «лакирует» действительность

Самая чувствительная к колебаниям зарплат часть населения — это бюджетники. Согласно «майским» указам президента, уже в 2018 году средняя зарплата медработников, педагогов, работников культуры должна вдвое превышать среднюю по их регионам.

Вот, скажем, Минобрнауки отчиталось, что по итогам 2017 года средняя зарплата российских педагогов составила почти 35 тысяч рублей (в 2016 году было 33,3 тысячи). За год в четырех территориях оклады педагогов сократились, а еще в 46 субъектах — практически не изменились (выросли менее чем на тысячу рублей).

Чтобы выяснить реальное положение дело, РАНХиГС провел социологический опрос среди педагогов в шести регионах страны, в котором приняли участие более 900 человек (треть из них живет и работает в селах и деревнях, еще треть — в небольших городах). Выяснилось, что 58% педагогов в небольших городах недовольны своими зарплатами, на селе — 56%.

Не менее удручающие данные приводит и Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека, который также сверил реальное положение медработников с отчетами Минздрава РФ

К концу прошлого года, по официальным отчетам, средняя зарплата российских врачей составила 53,1 тысячи рублей, а среднего медицинского персонала — 29,2 тысячи рублей. На самом деле, по результатам опроса, проведенного фондом «Здоровье», 58% отечественных врачей зарабатывают на одну ставку менее 25 тысячи рублей. В то время как объявленную Росстатом «среднюю» зарплату более 50 тысяч получает лишь 8% российских медиков. Да и тем зачастую приходится горбатиться на полутора или двух ставках.

Екатерине Курбангалеевой. «Серый сектор» подмял под себя все С просьбой прокомментировать ситуацию с реальными зарплатами российским бюджетникам «Свободная пресса» обратилась к члену Общественной палаты РФ

«СП»: — Екатерина Шамильевна, на ваш взгляд, насколько зарплатная официальная статистика отраслевых министерств расходится с реальным положением дел?

— С реальными зарплатами врачей и учителей ситуация очень неоднозначна. Стали почти общим местом повторяющиеся сообщения о том, что деньги, которые эти категории бюджетников получают на руки, намного меньше средней зарплаты по региону, — и тут же бодрые рапорты этих же региональных властей о том, что «майские» указы президента РФ в части повышения зарплат врачам и учителям выполняются.

России считать так и не научились, зато научились отчитываться. Какие цифры и как считают в регионах, доподлинно неизвестно. Например, очевидно, что у нас до сих пор высок так называемый «серый сектор» экономики, он занимает большую долю в экономике, и он не участвует в расчетах. А значит, средняя зарплата по региону ниже той, которая есть в реальности. Региональные власти, в особенности в дотационных регионах, с одной стороны, не заинтересованы этот серый сектор выводить в белый, иначе вырастет средняя, под которую надо подтягивать зарплаты бюджетникам.

С другой стороны, из-за этого «серого сектора» бюджет не досчитывается налоговых поступлений. В результате начинают «гулять» отчетные цифры, идет неприкрытая подгонка под нормативы. Это только один пример. И вот этот двойной-тройной счет присутствует во всем. Федеральные министерства это понимают, но закрывают глаза — так удобнее, да и полномочий нет проверять.

«СП»: — Еще несколько лет назад ситуация в бюджетном секторе была такой же?

— Раньше, еще два-три года назад, это было не столь критично для людей, но сейчас жизнь становится все дороже. Это ведь не только продукты питания, это еще и растущие квартплаты, новые дополнительные сборы, вводимые ежегодно правительством РФ , дорожающие лекарства и проезд на муниципальном транспорте и прочее. И уже существующих зарплат не хватает, а тут еще и власти, мягко говоря, лукавят.

С учителями ситуация все-таки не столь критична, как с врачами. В больницах не хватает младшего и среднего персонала. Первичное звено не может досчитаться узких специалистов. Запись в поликлиниках на месяц вперед. Даже в городах-миллионщиках нередки случаи, когда огромные районы на недели остаются не только без узких специалистов, но даже без участковых терапевтов.

Выпускники медвузов не идут на мизерную зарплату в государственную медицину, которая фактически держится за счет врачей пенсионного и постпенсионного возраста. Об этом еще несколько лет назад начал говорить Леонид Рошаль

«СП»: — А что делать?

— Медицина у нас критически недофинансирована. Ну вот недавно даже Валентина Матвиенко предложила отказаться от ФОМС. Вероятно, уже назрело решение: существующую систему здравоохранения надо признавать неэффективной, неработающей, и искать другое системное решение.