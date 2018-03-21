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В Беларуси с благодарностью вспоминают уроки Олега Табакова
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В Беларуси с благодарностью вспоминают уроки Олега Табакова 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
И даже когда всего на два дня приехал в Минск со спектаклями МХТ имени Чехова, не отказался от встречи со студентами Белорусской государственной академии искусств. И тут же предложил разделить свой гонорар за мастер-класс между будущими актерами. А прощаясь, посоветовал юным белорусским коллегам не забывать, что «выживет театр, который способен зарабатывать деньги, но при этом не опускать штаны ниже положенной линии».
С того памятного визита МХТ в Минск в 2007 году, возможность устроить который появилась благодаря программе культурного обмена при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, гастроли знаменитых российских театров в Беларуси перестали быть редкостью. Вместе с Олегом Табаковым Московский художественный театр имени Чехова приезжал в Минск и надолго, и с отдельными спектаклями. А белорусских артистов встречали в МХТ не только как коллег, но и как друзей. Присутствовала в репертуаре театра также современная белорусская драматургия.
— Еще в 1980-е мы часто пересекались с Олегом Павловичем на различных конференциях и театральных фестивалях, — вспоминает декан театрального факультета Белгосакадемии искусств Владимир Мищанчук. — Тогда я возглавлял Гродненский областной драмтеатр, «Табакерка» только получила официальный статус, и мне хорошо известно, чего стоило в те перестроечные годы не просто сформировать репертуар, а удержать театр как хозяйственную структуру. Это нас и сблизило. Хотя ощущение, что мы давным-давно знакомы, возникло с первой же встречи. И позже каждый раз казалось, что мы продолжаем разговор, прерванный буквально вчера, — Олег Табаков был удивительно открытым, искренним, простым человеком. При всем масштабе своей личности.
Белорусские коллеги запомнили его ярким, жизнерадостным и бесконечно добрым. Только теперь перестало быть тайной, что в течение долгих лет великий артист скрывал от всех свое онкологическое заболевание. Но он был не только артистом — за эти годы у «Табакерки» появилось новое здание, Московская театральная школа Олега Табакова для талантов из глубинки готовится к своему пятому выпуску…
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