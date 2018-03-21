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Две развязки на Северном объезде отремонтируют за 102 миллиона
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Две развязки на Северном объезде отремонтируют за 102 миллиона 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Дорожные службы в конце лета начнут ремонт развязок на Северном объезде Новосибирска — во время работ здесь организуют реверсивное движение.
«Сибуправтодор» объявил о поиске подрядчиков для ремонта двух путепроводов под Новосибирском — максимальная стоимость двух контрактов превышает 100 миллионов рублей.
Так, на ремонт развязки Северного объезда Новосибирска рядом с посёлком Садовый выделили более 58 миллионов.
Капитальный ремонт нужен, чтобы устранить в том числе и разрушения бетона от морозов, следует из проектно-сметной документации на сайте госзакупок. Дорожники разберут на развязке около посёлка Садовый мостовое полотно и крайние балки, поднимут основные балки моста, заменят швы и укрепят откосы бетонными плитами.
Второй путепровод, который будут ремонтировать, — на перекрёстке Северного обхода и Колыванского шоссе. Здесь снимут верхний слой асфальта, отремонтируют и частично заменят балки пролётов, обновят швы и установят перила из композитных материалов. Начальная цена контракта по капремонту превышает 44 миллиона рублей.
Закончить работы по двум путепроводам должны к 31 октября.
«В период ремонта на путепроводах и под ними будет организовано реверсивное движение.
Точные сроки определятся после завершения торгов в мае», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».
Дорожники уже запланировали ремонт на Северном объезде в пригороде Новосибирска. На ремонт около 2,5 км трассы потратят более 49 миллионов рублей.
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