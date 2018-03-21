Две развязки на Северном объезде отремонтируют за 102 миллиона

Дорожные службы в конце лета начнут ремонт развязок на Северном объезде Новосибирска — во время работ здесь организуют реверсивное движение.

«Сибуправтодор» объявил о поиске подрядчиков для ремонта двух путепроводов под Новосибирском — максимальная стоимость двух контрактов превышает 100 миллионов рублей.

Так, на ремонт развязки Северного объезда Новосибирска рядом с посёлком Садовый выделили более 58 миллионов.

Капитальный ремонт нужен, чтобы устранить в том числе и разрушения бетона от морозов, следует из проектно-сметной документации на сайте госзакупок. Дорожники разберут на развязке около посёлка Садовый мостовое полотно и крайние балки, поднимут основные балки моста, заменят швы и укрепят откосы бетонными плитами.

Второй путепровод, который будут ремонтировать, — на перекрёстке Северного обхода и Колыванского шоссе. Здесь снимут верхний слой асфальта, отремонтируют и частично заменят балки пролётов, обновят швы и установят перила из композитных материалов. Начальная цена контракта по капремонту превышает 44 миллиона рублей.

Закончить работы по двум путепроводам должны к 31 октября.

«В период ремонта на путепроводах и под ними будет организовано реверсивное движение.

Точные сроки определятся после завершения торгов в мае», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».

Дорожники уже запланировали ремонт на Северном объезде в пригороде Новосибирска. На ремонт около 2,5 км трассы потратят более 49 миллионов рублей.