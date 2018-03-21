Без комментариев. Почему адвокатам нельзя говорить о чужих делах? 

Sobesednik.ru узнал у специалиста, почему адвокатам нельзя комментировать чужие уголовные дела.20 марта стало известно, что Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) разрешил адвокатам по гражданским делам комментировать чужие процессы. Этот запрет действовал с 2016 года. По словам президента ФПА Юрия Пилипенко, это спорная норма не становилась поводом для привлечения кого-либо из адвокатов к дисциплинарной ответственности. Противники запрета на публичное обсуждение чужих дел настаивали на том, что это норма изложена нечётко и что её можно использовать для давления на адвокатов, которые не критикуют профессиональные качества коллег, а просто выражают своё профессиональное мнение. «Обсуждаемое правило будет восприниматься юристами, пока не вступившими в ряды адвокатуры, как серьёзное ограничение права на свободное выражение профессионального мнения (шире — свободы слова), а потому с большой долей вероятности приведёт к снижению числа лиц, стремящихся к приобретению статуса адвоката», — предупреждала директор некоммерческого партнёрства «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян. Отметим, что высказываться о чужих делах разрешили только адвокатам по гражданским делам. Адвокатам, ведущим уголовные дела, по-прежнему запрещено комментировать работу коллег. Управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский в разговоре с Sobesednik.ru высказался за сохранение запрета на комментирование чужих уголовных дел:— Спорный вопрос профессиональной этики: критиковать чужой юридический кейс или нет. С одной стороны, это право на свободное выражение профессионального мнения. Но в случае уголовных дел мы говорим о преступлениях — особо сложных делах с затянутыми процедурами дознания, предварительного следствия и суда. Критиковать закрытое уголовное дело — это ставить окончательное судебное решение под сомнение. После чтения комментариев найдутся те, кто захочет оспорить дело в том же судебном порядке. На практике это приведёт к незакрытым или растянутым на годы уголовным делам. Нужно ли нам это? Думаю, нет. Поэтому запрет комментировать чужие уголовные дела считаю оправданным, — заявил Старинский.