В Карачаево-Черкесии за год вдвое выросло число сдавших нормативы ГТО

ЧЕРКЕССК , 21 марта. / ТАСС /. Число жителей Карачаево-Черкесии (КЧР), сдававших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за год увеличилось более чем вдвое — до 4,2 тыс. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта и физической культуры КЧР.

"В республике функционируют 11 центров тестирования. В 2017 году нормативы ГТО сдавали 4,259 тыс. жителей республики (в 2016-м — 2057 человек). Самые активные участники комплекса — молодежь до 35 лет", — уточнили в ведомстве.

В республике для популяризации комплекса «Готов к труду и обороне» проводится большая просветительская работа, фестивали и соревнования. «Ежегодно проводятся зимние и летние фестивали ГТО. В тестовом режиме к выполнению нормативов комплекса с 2018 года будут привлекаться и лица с ограниченными возможностями, для них разрабатываются специальная программа. В последние годы в целом вопросам популяризации спорта и активно образа жизни в республике уделяется большое внимание, развивается спортивная инфраструктура», — добавили в пресс-службе.

В прошлом году знаки ГТО в Карачаево-Черкесии получили более 2,8 тыс. человек, из них 444 стали обладателями золотого знака.