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В Карачаево-Черкесии за год вдвое выросло число сдавших нормативы ГТО
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В Карачаево-Черкесии за год вдвое выросло число сдавших нормативы ГТО 

ТАСС 3 часа назад
ЧЕРКЕССК, 21 марта. /ТАСС/. Число жителей Карачаево-Черкесии (КЧР), сдававших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за год увеличилось более чем вдвое — до 4,2 тыс. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта и физической культуры КЧР.
"В республике функционируют 11 центров тестирования. В 2017 году нормативы ГТО сдавали 4,259 тыс. жителей республики (в 2016-м — 2057 человек). Самые активные участники комплекса — молодежь до 35 лет", — уточнили в ведомстве.
В республике для популяризации комплекса «Готов к труду и обороне» проводится большая просветительская работа, фестивали и соревнования. «Ежегодно проводятся зимние и летние фестивали ГТО. В тестовом режиме к выполнению нормативов комплекса с 2018 года будут привлекаться и лица с ограниченными возможностями, для них разрабатываются специальная программа. В последние годы в целом вопросам популяризации спорта и активно образа жизни в республике уделяется большое внимание, развивается спортивная инфраструктура», — добавили в пресс-службе.
В прошлом году знаки ГТО в Карачаево-Черкесии получили более 2,8 тыс. человек, из них 444 стали обладателями золотого знака.
"Готов к труду и обороне" (ГТО) — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР. Существовала с 1931 года по 1991 год. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении системы ГТО.
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