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Водонаева объявила охоту на папарацци
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Водонаева объявила охоту на папарацци 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: Клео.Ру
Алена Водонаева знает, как привлечь внимание. Что и сделала накануне в Instagram. Модель опубликовала провокационный снимок и предложила поиграть в игру.
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
20 Мар 2018 в 8:59 PDT  В свое время Алена не раз позировала топлес для мужских изданий и теперь решила тряхнуть стариной для рекламы нового приложения. Водонаева опубликовала откровенный снимок и написала: «Не люблю, когда люди переходят границы. Но жизнь не сахарок, и никто не обещал вокруг общество, состоящее лишь из тех, кто понимает, где рамки начинаются и где они заканчиваются. Папарацци! Навязчивые, вездесущие охотники. Предлагаю поиграть с ними в игру».
Подписчики не скупились на комплименты, отмечая стройную фигуру Водонаевой. Вот только сама звезда сейчас не особо довольна собственной внешностью. Накануне она сообщила о планах возобновить активные тренировки. «Пора возвращаться в форму! Возвращаться к спорту! Я столько еще никогда не пропускала», — писала Алена.
Между прочим, весной прошлого года Водонаева анонсировала собственные «фитнес-интенсивы» в Испании. Фитнес-тренинг под руководством Алены оказался удовольствием не из дешевых — цена стартовала с отметки в 2170 евро.
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