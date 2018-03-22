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Новая ВПП на аэродроме Бельбек появится до конца 2018 года
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Новая ВПП на аэродроме Бельбек появится до конца 2018 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— План расширения аэродрома Бельбек намечен, сроки не изменились. До конца этого года полоса примет первые литерные рейсы, — заверил Тимур Иванов.
В рамках поездки замминистра провел на Бельбеке совещание с властями Севастополя, представителями госкорпорации по организации воздушного движения и международного аэропорта Симферополь, где обсуждалось строительство аэропортовой инфраструктуры по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года.
Бельбек с 2014 года внесен в список аэродромов совместного базирования, однако используется преимущественно военной авиацией. Ранее было решено, что в процессе реконструкции севастопольский аэропорт станет филиалом аэропорта Симферополь и первое время будет использоваться для приема бизнес-джетов.
В дальнейшем, если пассажиропоток в Крым продолжит расти, Бельбек может стать полноценным гражданским аэропортом.
Строительством новой взлетно-посадочной полосы займется минобороны, а созданием остальной инфраструктуры гражданского сектора — правительство Севастополя совместно с международным аэропортом Симферополь. Для этого предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.
Аэровокзальный комплекс на Бельбеке построят за счет частных инвесторов.
Кстати, на май этого года запланировано открытие нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Симферополь. В дизайне здания использован образ морской волны, который дополнят уникальные внутренние интерьеры.
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