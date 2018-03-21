Депутат: Люди против главы Якутии, но власть он устраивает

Депутат от Якутии Федот Тумусов заверил НСН, что в республике Путина любят, а успех Грудинина — это сигнал недовольства местной властью.

«На самом деле, в Якутии Путина любят — почти 65%. А высокий показатель Грудинина — это, я все время говорю, показатель высокого антирейтинга Егора Борисова. Я еще перед началом выборной кампании об этом говорил. И сейчас это подтвердилось. Люди недовольны политикой, проводимой главой региона, что отразилось на рейтинге Грудинина. Это особенно характерно для сельских территорий», — пояснил он.

Однако при этом парламентарий не считает, что Борисов будет отправлен в отставку.

«Нет, я не думаю, что он будет смещен. Раньше всегда четко применялся административный ресурс. Но в этот раз акцента на административный ресурс не было. Поэтому губернатор за это не отвечает. К тому же структура власти у него управляемая. Как опытный аппаратный руководитель, он четко выстроил аппарат, и элита республики четко управляется. И он очень удобен для крупных корпораций, которые работают и имеют интересы на территории республики. Поэтому, думаю, он досидит свой срок. Так что люди недовольны, но ситуация управляемая», — пояснил собеседник НСН.