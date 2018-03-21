Сенатор назвал обвинения в адрес Слуцкого политическим заказом

"Это политический заказ, вдруг всплыли показания представительниц оппозиционных СМИ о якобы приставаниях депутата", — сказала Лахова.

Она подчеркнула, что знает Слуцкого около 15 лет и весьма удивлена подобными обвинениями.

"Слуцкий ведет международный комитет. Есть разные технологии, чтобы дискредитировать политиков, тем более в России перед выборами", — добавила она.

Лахова полагает, что западные специалисты могли попытаться сделать «прививку», наподобие того скандала, который недавно разразился в Голливуде